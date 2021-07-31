Россиян предупредили об опасности ангины и отитов в жаркую погоду

Лето — не только пора отпусков, но и время различных заболеваний. Так, чрезмерное употребление холодных напитков в жаркую погоду может привести к ангине и отиту, предупредил врач-отоларинголог Михаил Артемьев.

Купание в загрязнённом водоёме также может быть опасно для здоровья, так как из-за этого могут обостриться ушные инфекции, отметил специалист.

"Переохлаждение способствует снижению иммунитета, что может активизировать очаг инфекции в миндалинах и привести к развитию воспаления. Также снижение защитных функций организма увеличивает риск заражения COVID-19", — пояснил он.

Ещё одним распространённым "летним" заболеванием является отит. Все эти заболевания требуют своевременного лечения, в противном случае могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, сообщает РИА Новости.

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