Лето — не только пора отпусков, но и время различных заболеваний. Так, чрезмерное употребление холодных напитков в жаркую погоду может привести к ангине и отиту, предупредил врач-отоларинголог Михаил Артемьев.
Купание в загрязнённом водоёме также может быть опасно для здоровья, так как из-за этого могут обостриться ушные инфекции, отметил специалист.
"Переохлаждение способствует снижению иммунитета, что может активизировать очаг инфекции в миндалинах и привести к развитию воспаления. Также снижение защитных функций организма увеличивает риск заражения COVID-19", — пояснил он.
Ещё одним распространённым "летним" заболеванием является отит. Все эти заболевания требуют своевременного лечения, в противном случае могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, сообщает РИА Новости.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Массовую драку в Крыму, участников которой пришлось разнимать не только полиции, но и Росгвардии, прокомментировал Дмитрий Песков.