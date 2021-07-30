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Эксперт оценил вероятность повышения выплат за осложнения после прививки

Здоровье

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слова министра здравоохранения Михаила Мурашко о повышении выплат за осложнения после вакцинации. Эксперт сообщил "Радио 1", что эта инициатива вполне может реализоваться.

Эксперт оценил вероятность повышения выплат за осложнения после прививки

Геннадий Онищенко объяснил:

"Раз Мурашко сделал это заявление, я, зная его, могу сказать одно — что это не с кондачка, не импровизация. Значит, эта мера уже обговорена и, наверняка, идёт просчёт. Ведь на это деньги нужны".

Сейчас за осложнения после вакцинации выплачивают 10 тысяч рублей. Такую норму установили ещё в 2000 году. Если человек умирает после прививки, то его семье выплачивают 30 тысяч рублей.

Михаил Мурашко согласился с предложением депутата Федота Тумусова пересмотреть размер единовременного пособия.

Ранее Федот Тумусов предлагал ввести 10-миллионную страховку для каждого вакцинированного от "ковида". Это поможет убедить людей в безопасности прививки, компенсировать вред в случае плохого развития события.

 

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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