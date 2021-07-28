EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина назвала условие, при котором "СП-2" потеряет значение для Германии
Шакира может сесть на скамью подсудимых в Испании
"Школьные" выплаты по 10 тыс. рублей начнут перечислять со 2 августа
Умер Олег Бакланов — экс-министр космической отрасли и последний участник ГКЧП
В России могут появиться женские вагоны в трамваях и метро
Зеленский уволил ещё двоих высокопоставленных военных
Преобразившаяся дочь Успенской ответила на обвинения в пластике
Президент США провёл встречу с "президентом Светой" в Белом доме
Политолог: Парламенту Санкт-Петербурга очень важно обновление

Кто живёт в наших постелях и чем это чревато

Здоровье » Здоровье и профилактика

Нет ничего лучше, чем забраться в постель, завернуться в одеяло и уткнуться головой в подушку.

Кто живёт в наших постелях и чем это чревато

С этим утверждение, пожалуй, согласится процентов 90 взрослого населения Земли.

Но учёные предупреждают:

  • наша кровать не так уж сильно отличается от чашки Петри.

Сочетание пота, слюны, перхоти, омертвевших клеток кожи и даже частиц пищи делает её оптимальной средой для роста целого ряда микробов, таких как бактерии, грибы, вирусы и даже крошечные насекомые.

Как так? Откуда? Ответы на эти вопросы подготовила Манал Мохаммед, преподаватель микробиологии Вестминстерского университета, чья статья опубликована на портале theconversation.com.

Кто скрывается под нашими одеялами

Бактерии

Наши кровати могут служить хозяином для огромного разнообразия видов бактерий.

Например, исследование постельного белья показало, что там живут бактерии стафилококка.

  • Они, как правило, безвредны, но могут вызвать серьезные заболевания, когда попадают в организм через открытую рану. Например, золотистый стафилококк довольно заразен и может вызвать кожные инфекции, пневмонию и усугубить угревую сыпь. Было обнаружено, что он обитает в основном на наволочках.

Исследования также показывают, что наряду со стафилококком в постелях живут кишечная палочка и грамотрицательные бактерии.

  • Грамотрицательные бактерии представляют серьезную проблему для здоровья, поскольку они обладают высокой устойчивостью к антибиотикам и могут вызывать серьезные инфекции человека, включая инфекции мочевыводящих путей, пневмонию, диарею, менингит и сепсис.
  • Некоторые штаммы кишечной палочки могут вызвать инфекции мочевыводящих путей, диарею путешественника и пневмонию.

Пылевые клещи

Вы теряете около 500 миллионов клеток кожи в день – во время сна в постели. Они могут притягиваться и съедаться микроскопическими пылевыми клещами.

Эти клещи и их помет могут вызвать аллергию и даже астму.

Стирка и сушка постельного белья при высокой температуре (около 55℃) убьет пылевых клещей.

Бытовые микробы

Вы также можете занести микробы в свою постель из загрязненных предметов домашнего обихода – таких как одежда, полотенца, туалет или ванна, кухонные поверхности или даже домашние животные.

Гигиена постели

 

Стирка
Правильное и регулярное мытье — это ключ к тому, чтобы микробы не превратились в настоящую угрозу здоровью. Но как часто вы должны менять постельное белье?

Поскольку мы не можем стирать наши простыни каждый день, единственное, что вы можете делать ежедневно - это проветривать простыню каждое утро.

Поскольку влага накапливается в них, пока мы спим, оттягивание одеяла назад, чтобы простыни могли дышать, прежде чем застилать постель, означает, что ваши простыни и матрас становятся менее привлекательным местом гнездования бактерий и клещей.

Матрасы также могут быть большим источником бактерий и микробов из-за накопления чешуек кожи, частиц пищи и грибков на протяжении многих лет.

  • Поскольку матрас трудно мыть, использование моющегося чехла – и мытье его каждую неделю или две – может помочь сократить количество микробов, живущих там.
  • Пылесосить матрас и основание кровати каждый месяц также поможет удалить аллергены и пыль.
  • Часто переворачивайте матрас – или приобретайте новый, если он старше десяти лет.

Рекомендуется стирать постельное белье каждую неделю (или чаще, если это возможно) – особенно если вы проводите много времени в постели, спите обнаженным или сильно потеете ночью. Также рекомендуется менять наволочки каждые два - три дня.

Все постельное белье следует стирать в тепле до высоких температур (около 40℃-60℃), чтобы эффективно убивать микробы. Избегайте перегрузки стиральных машин и используйте достаточное количество мыла, а также убедитесь, что постельное белье полностью высохло перед использованием.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ученые обнаружили тысячи новых вирусов, неизвестных науке
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Привившимся от COVID-19 жителям Нью-Йорка будут платить по $100
Украина назвала условие, при котором "СП-2" потеряет значение для Германии
Шакира может сесть на скамью подсудимых в Испании
"Школьные" выплаты по 10 тыс. рублей начнут перечислять со 2 августа
Умер Олег Бакланов — экс-министр космической отрасли и последний участник ГКЧП
В России могут появиться женские вагоны в трамваях и метро
Зеленский уволил ещё двоих высокопоставленных военных
Диетолог оценила роль мяса в развитии организма ребёнка
Преобразившаяся дочь Успенской ответила на обвинения в пластике
Президент США провёл встречу с "президентом Светой" в Белом доме
Популярное
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской

Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.

Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Медицинский юрист рассказал, как добиться медотвода от прививки
Здоровье
Медицинский юрист рассказал, как добиться медотвода от прививки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников