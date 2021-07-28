Кто живёт в наших постелях и чем это чревато

Нет ничего лучше, чем забраться в постель, завернуться в одеяло и уткнуться головой в подушку.

С этим утверждение, пожалуй, согласится процентов 90 взрослого населения Земли.

Но учёные предупреждают:

наша кровать не так уж сильно отличается от чашки Петри.

Сочетание пота, слюны, перхоти, омертвевших клеток кожи и даже частиц пищи делает её оптимальной средой для роста целого ряда микробов, таких как бактерии, грибы, вирусы и даже крошечные насекомые.

Как так? Откуда? Ответы на эти вопросы подготовила Манал Мохаммед, преподаватель микробиологии Вестминстерского университета, чья статья опубликована на портале theconversation.com.

Кто скрывается под нашими одеялами

Бактерии

Наши кровати могут служить хозяином для огромного разнообразия видов бактерий.

Например, исследование постельного белья показало, что там живут бактерии стафилококка.

Они, как правило, безвредны, но могут вызвать серьезные заболевания, когда попадают в организм через открытую рану. Например, золотистый стафилококк довольно заразен и может вызвать кожные инфекции, пневмонию и усугубить угревую сыпь. Было обнаружено, что он обитает в основном на наволочках.

Исследования также показывают, что наряду со стафилококком в постелях живут кишечная палочка и грамотрицательные бактерии.

Грамотрицательные бактерии представляют серьезную проблему для здоровья, поскольку они обладают высокой устойчивостью к антибиотикам и могут вызывать серьезные инфекции человека, включая инфекции мочевыводящих путей, пневмонию, диарею, менингит и сепсис.

представляют серьезную проблему для здоровья, поскольку они обладают высокой устойчивостью к антибиотикам и могут вызывать серьезные инфекции человека, включая инфекции мочевыводящих путей, пневмонию, диарею, менингит и сепсис. Некоторые штаммы кишечной палочки могут вызвать инфекции мочевыводящих путей, диарею путешественника и пневмонию.

Пылевые клещи

Вы теряете около 500 миллионов клеток кожи в день – во время сна в постели. Они могут притягиваться и съедаться микроскопическими пылевыми клещами.

Эти клещи и их помет могут вызвать аллергию и даже астму.

Стирка и сушка постельного белья при высокой температуре (около 55℃) убьет пылевых клещей.

Бытовые микробы

Вы также можете занести микробы в свою постель из загрязненных предметов домашнего обихода – таких как одежда, полотенца, туалет или ванна, кухонные поверхности или даже домашние животные.

Гигиена постели

Правильное и регулярное мытье — это ключ к тому, чтобы микробы не превратились в настоящую угрозу здоровью. Но как часто вы должны менять постельное белье?

Поскольку мы не можем стирать наши простыни каждый день, единственное, что вы можете делать ежедневно - это проветривать простыню каждое утро.

Поскольку влага накапливается в них, пока мы спим, оттягивание одеяла назад, чтобы простыни могли дышать, прежде чем застилать постель, означает, что ваши простыни и матрас становятся менее привлекательным местом гнездования бактерий и клещей.

Матрасы также могут быть большим источником бактерий и микробов из-за накопления чешуек кожи, частиц пищи и грибков на протяжении многих лет.

Поскольку матрас трудно мыть, использование моющегося чехла – и мытье его каждую неделю или две – может помочь сократить количество микробов, живущих там.

Пылесосить матрас и основание кровати каждый месяц также поможет удалить аллергены и пыль.

Часто переворачивайте матрас – или приобретайте новый, если он старше десяти лет.

Рекомендуется стирать постельное белье каждую неделю (или чаще, если это возможно) – особенно если вы проводите много времени в постели, спите обнаженным или сильно потеете ночью. Также рекомендуется менять наволочки каждые два - три дня.

Все постельное белье следует стирать в тепле до высоких температур (около 40℃-60℃), чтобы эффективно убивать микробы. Избегайте перегрузки стиральных машин и используйте достаточное количество мыла, а также убедитесь, что постельное белье полностью высохло перед использованием.

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