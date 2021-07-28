Медицинский юрист рассказал, как добиться медотвода от прививки

Врачи далеко не всегда дают медотвод от прививки, даже если пациент с хроническим заболеванием и просит пройти дополнительное обследование перед вакцинацией. Юрист Алексей Горяинов рассказал ФАН, как оспорить отказ терапевта оформить медотвод.

По данным специалиста, человеку необходимо обратиться к руководству медицинской организации. Нужно рассказать, что именно врач не учёл, когда фиксировал противопоказания. Ещё можно сходить к узконаправленному специалисту и получить подтверждение противопоказаний, передать его терапевту. Если он и тогда откажет в медотводе, можно написать жалобу главному врачу и прикрепить документы. Врачебная комиссия решит вопрос.

Также Алексей Горяинов прокомментировал случаи, когда начальство требовало работников уволиться из-за отсутствия прививки, даже если у них были противопоказания. По словам эксперта, такая проблема сейчас актуальна. Сотрудникам необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов сообщали, что после выборов власти примут федеральное решение об обязательной вакцинации.

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