EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В "красной зоне": эксперт оценил новый рейтинг губернаторов
Экс-супруга Айзы посадили за фиктивный ПЦР-тест
Украина поможет Литве "колючей" гуманитарной помощью
Безбородова заявила в полицию на семилетнего сына Пьехи
Песков дал разъяснение по отношениям России и США
"Разрешаю": Владимир Путин дал старт второй нитке Байкальского туннеля
Байден снова "дал жару": очередное заявление про Путина оценил эксперт
Главреда The Insider* ждёт допрос после обыска по делу о клевете
Хабиб Нурмагомедов опередил Моргенштерна "по успешности"

Медицинский юрист рассказал, как добиться медотвода от прививки

Здоровье

Врачи далеко не всегда дают медотвод от прививки, даже если пациент с хроническим заболеванием и просит пройти дополнительное обследование перед вакцинацией. Юрист Алексей Горяинов рассказал ФАН, как оспорить отказ терапевта оформить медотвод.

Медицинский юрист рассказал, как добиться медотвода от прививки

По данным специалиста, человеку необходимо обратиться к руководству медицинской организации. Нужно рассказать, что именно врач не учёл, когда фиксировал противопоказания. Ещё можно сходить к узконаправленному специалисту и получить подтверждение противопоказаний, передать его терапевту. Если он и тогда откажет в медотводе, можно написать жалобу главному врачу и прикрепить документы. Врачебная комиссия решит вопрос.

Также Алексей Горяинов прокомментировал случаи, когда начальство требовало работников уволиться из-за отсутствия прививки, даже если у них были противопоказания. По словам эксперта, такая проблема сейчас актуальна. Сотрудникам необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов сообщали, что после выборов власти примут федеральное решение об обязательной вакцинации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Отвод от прививки". Кому противопоказана вакцина от коронавируса? Специальный репортаж - Москва 24
Автор: Евгения Васильева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Песков дал разъяснение по отношениям России и США
"Разрешаю": Владимир Путин дал старт второй нитке Байкальского туннеля
Байден снова "дал жару": очередное заявление про Путина оценил эксперт
Медицинский юрист рассказал, как добиться медотвода от прививки
Главреда The Insider* ждёт допрос после обыска по делу о клевете
Хабиб Нурмагомедов опередил Моргенштерна "по успешности"
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Метавселенные от корпораций похожи на ловушки для людей
В Крыму пассажирский поезд сбил легковой автомобиль
Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву
Популярное
Бывший СССР
Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах

Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?

Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Мир. Новости мира
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Новости Украины
Лев Лещенко спешно покинул Грузию после "гостеприимной" встречи
Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров Любовь Степушова Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах Любовь Степушова Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Новости Белоруссии
Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила
Нидерланды не заняли сторону Украины в расследовании авиакатастрофы Boeing 777
Политика. Новости и аналитика
Нидерланды не заняли сторону Украины в расследовании авиакатастрофы Boeing 777
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников