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Хотите позаботиться о мозге? Прогуляйтесь!

Здоровье

Примерно к 30 годам ваше тело естественным образом начинает терять мышечную массу и плотность костей, а примерно в 40 лет мозг начинает терять объем примерно на 5 % каждое десятилетие.

Данные проведенных исследований говорят о том, что наша рабочая память — способность удерживать информацию, "такую как пароль или название улицы", — начинает снижаться в возрасте тридцати лет.

Но новое исследование, проведенное в Университете штата Колорадо, предполагает, что вы можете повернуть вспять волну старения, по крайней мере, когда речь идет о мозге.

Отчетный доклад об исследовании, опубликованный в журнале Neuroimage, показывает, что участники эксперимента, которые в течение шести месяцев совершали регулярные быстрые прогулки, значительно улучшили не только состояние сердечно-сосудистой системы, но и белого мозгового вещества и памяти по сравнению с людьми, которые практиковали упражнения на растяжку и равновесие в течение того же количества времени.

Поскольку ранее ученым было известно, что белое вещество дегенерирует как при здоровом старении, так и при слабоумии, полученный результат наводит их на мысль, что можно замедлить или даже обратить этот процесс вспять, учитывая доказанную пользу аэробных упражнений для когнитивных функций.

Мозг
Мозг

"Регулярные физические упражнения, которые заставляют сердце биться быстрее, полезны для вашего сердца, а то, что полезно для сердца, полезно и для мозга, — резюмирует руководитель исследования, профессор Кольменарес. — Физические упражнения могут увеличить приток кислорода и крови ко всем частям тела, включая мозг. Это может улучшить кровяное давление, что очень важно; высокое кровяное давление является одним из наиболее важных факторов риска развития деменции и неврологических заболеваний. Кроме того, регулярная физическая активность связана с улучшением сна и снижением стресса, что тоже может оказать положительное влияние на мозг".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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