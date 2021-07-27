ВОЗ призывает ограничить продажу электронных сигарет и маркировать их

Учёные призвали ограничить продажу электронных сигарет. Научное сообщество поддерживает идею маркировки об опасности для здоровья. Об этом сообщили в новом докладе Всемирной организации здравоохранения.

Учёных беспокоит, что такие продукты рекламируют детям, этим маркетингом занимаются табачные фирмы. По статистике ВОЗ, дети, которые курят электронные сигареты, потом употребляют изделия с табаком в три раза чаще.

ВОЗ призывает властей обратить внимание на эту проблему, чтобы курение не вернулось в общественную норму.

Рынок электронных сигарет быстро развивается. Потребители и сами могут менять концентрацию никотина, из-за чего им сложно оценить риски. Даже "безникотиновые" сигареты при анализе содержат вещества, которые вызывают привыкание. Эксперт в области общественного здравоохранения Рюдигер Креч подчеркнул:

"Это ["безникотиновые" электронные сигареты] лишь один из способов, с помощью которого индустрия продолжает подрывать меры по борьбе с табаком".

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