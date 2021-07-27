Определенные категории жителей Волгоградской области обязали вакцинироваться от COVID-19.
Согласно постановлению, которое подписала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева, привиться от коронавируса должны работники
Вакцинацию перечисленных категорий жителей региона поручено организовать до конца августа, вторым – до конца сентября.
В Роспотребнадзоре отмечают, что заболеваемость коронавирусом в области растет уже пятую неделю. Коэффициент распространения инфекции превышает единицу.
За последние сутки в регионе выявлено 315 заразившихся COVID-19. Зарегистрировано 15 случаев летального исхода заболевания.
С начала пандемии в Волгоградской области коронавирусом заболел 69971 человек, 62427 из них вылечились, в том числе 257 – за последние сутки. 1764 заразившихся спасти не удалось.
В настоящее время в регионе проходят лечение от коронавирусной инфекции 5780 человек.
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