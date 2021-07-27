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В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Здоровье » Здоровье и профилактика

Определенные категории жителей Волгоградской области обязали вакцинироваться от COVID-19.

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Согласно постановлению, которое подписала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева, привиться от коронавируса должны работники

  • общепита и торговли;
  • учреждений здравоохранения, образования и культуры;
  • ЖКХ;
  • парикмахерских, косметических, СПА- и массажных салонов;
  • гостиниц и турбаз;
  • фитнес-центров и бассейнов;
  • транспортных предприятий;
  • курьеры и таксисты;
  • студенты старше 18 лет;
  • чиновники.

Вакцинацию перечисленных категорий жителей региона поручено организовать до конца августа, вторым – до конца сентября.

В Роспотребнадзоре отмечают, что заболеваемость коронавирусом в области растет уже пятую неделю. Коэффициент распространения инфекции превышает единицу.

За последние сутки в регионе выявлено 315 заразившихся COVID-19. Зарегистрировано 15 случаев летального исхода заболевания.

С начала пандемии в Волгоградской области коронавирусом заболел 69971 человек, 62427 из них вылечились, в том числе 257 – за последние сутки. 1764 заразившихся спасти не удалось.

В настоящее время в регионе проходят лечение от коронавирусной инфекции 5780 человек.

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