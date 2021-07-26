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Пять действенных средств против ПМС подсказала сама природа

Здоровье » Акушерство и гинекология

Около 70% женщин природа наградила "проклятой неделей", когда перед началом очередного цикла гормоны "сходят с ума". Но она знает, как помочь с этим справиться.

 

Для большинства женщин предменструальный синдром — гораздо худшее время, чем сам период. С ПМС связаны в общей сложности более 150 симптомов, физических и психических. Чаще всего встречаются следующие:

Психические симптомы:

  • Раздражительность;
  • Депрессия;
  • Перепады настроения (склонность к агрессии и депрессии);
  • Высокая чувствительность;
  • Трудности с концентрацией внимания.

Физические симптомы:

  • Усталость;
  • Вздутие живота;
  • Чувствительная грудь;
  • Акне;
  • Тяга к пище;
  • Опухшие конечности;
  • Нарушения сна.
 

Знакомо? Тогда вы должны знать, что можно сделать, чтобы обуздать эти симптомы. Кстати, стресс и никотин могут сделать ещё хуже — избегайте их. И прежде чем приниматься за лекарства, попробуйте обойтись природными средствами:

  • Здоровое питание. Чтобы помочь организму в это нестабильное время, обратите внимание на вашу диету. Потребляйте меньше соли, кофеина и алкоголя.
  • Магний расслабляет тело и ум. Это уменьшает перепады настроения и помогает бороться с физическим дискомфортом, таким как спазмы в животе. Зелёные овощи содержат много магния, но подойдут и капсулы из аптеки.
  • во второй половине цикла вы должны употреблять омега-3 жирные кислоты. Из них организм образует простагландин, который легче растворяет слизистую оболочку матки. Возьмите, например, 1 столовую ложку льняного масла в день. Но масло примулы или масло семян огуречника также хорошо работают.
  • Гриб кимчи может быть использован против ПМС, потому что он стимулирует гормон счастья серотонин. Также он помогает от боли в пояснице, вздутия живота, боли в животе и нарушений сна.
  • При депрессивных состояниях может помочь витекс священный. Он действует против депрессивного настроения, а также болезненности груди и тяги к сладкому, пишет портал tippsundtricks.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

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