Пять действенных средств против ПМС подсказала сама природа

Около 70% женщин природа наградила "проклятой неделей", когда перед началом очередного цикла гормоны "сходят с ума". Но она знает, как помочь с этим справиться.

Для большинства женщин предменструальный синдром — гораздо худшее время, чем сам период. С ПМС связаны в общей сложности более 150 симптомов, физических и психических. Чаще всего встречаются следующие:

Психические симптомы:

Раздражительность;

Депрессия;

Перепады настроения (склонность к агрессии и депрессии);

Высокая чувствительность;

Трудности с концентрацией внимания.

Физические симптомы:

Усталость;

Вздутие живота;

Чувствительная грудь;

Акне;

Тяга к пище;

Опухшие конечности;

Нарушения сна.

Знакомо? Тогда вы должны знать, что можно сделать, чтобы обуздать эти симптомы. Кстати, стресс и никотин могут сделать ещё хуже — избегайте их. И прежде чем приниматься за лекарства, попробуйте обойтись природными средствами:

Здоровое питание . Чтобы помочь организму в это нестабильное время, обратите внимание на вашу диету. Потребляйте меньше соли, кофеина и алкоголя.

. Чтобы помочь организму в это нестабильное время, обратите внимание на вашу диету. Потребляйте меньше соли, кофеина и алкоголя. Магний расслабляет тело и ум. Это уменьшает перепады настроения и помогает бороться с физическим дискомфортом, таким как спазмы в животе. Зелёные овощи содержат много магния, но подойдут и капсулы из аптеки.

расслабляет тело и ум. Это уменьшает перепады настроения и помогает бороться с физическим дискомфортом, таким как спазмы в животе. Зелёные овощи содержат много магния, но подойдут и капсулы из аптеки. во второй половине цикла вы должны употреблять омега-3 жирные кислоты . Из них организм образует простагландин, который легче растворяет слизистую оболочку матки. Возьмите, например, 1 столовую ложку льняного масла в день. Но масло примулы или масло семян огуречника также хорошо работают.

. Из них организм образует простагландин, который легче растворяет слизистую оболочку матки. Возьмите, например, 1 столовую ложку льняного масла в день. Но масло примулы или масло семян огуречника также хорошо работают. Гриб кимчи может быть использован против ПМС, потому что он стимулирует гормон счастья серотонин. Также он помогает от боли в пояснице, вздутия живота, боли в животе и нарушений сна.

может быть использован против ПМС, потому что он стимулирует гормон счастья серотонин. Также он помогает от боли в пояснице, вздутия живота, боли в животе и нарушений сна. При депрессивных состояниях может помочь витекс священный. Он действует против депрессивного настроения, а также болезненности груди и тяги к сладкому, пишет портал tippsundtricks.

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