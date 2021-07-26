Пять действенных средств против ПМС подсказала сама природа
Около 70% женщин природа наградила "проклятой неделей", когда перед началом очередного цикла гормоны "сходят с ума". Но она знает, как помочь с этим справиться.
Для большинства женщин предменструальный синдром — гораздо худшее время, чем сам период. С ПМС связаны в общей сложности более 150 симптомов, физических и психических. Чаще всего встречаются следующие:
Психические симптомы:
- Раздражительность;
- Депрессия;
- Перепады настроения (склонность к агрессии и депрессии);
- Высокая чувствительность;
- Трудности с концентрацией внимания.
Физические симптомы:
- Усталость;
- Вздутие живота;
- Чувствительная грудь;
- Акне;
- Тяга к пище;
- Опухшие конечности;
- Нарушения сна.
Знакомо? Тогда вы должны знать, что можно сделать, чтобы обуздать эти симптомы. Кстати, стресс и никотин могут сделать ещё хуже — избегайте их. И прежде чем приниматься за лекарства, попробуйте обойтись природными средствами:
- Здоровое питание. Чтобы помочь организму в это нестабильное время, обратите внимание на вашу диету. Потребляйте меньше соли, кофеина и алкоголя.
- Магний расслабляет тело и ум. Это уменьшает перепады настроения и помогает бороться с физическим дискомфортом, таким как спазмы в животе. Зелёные овощи содержат много магния, но подойдут и капсулы из аптеки.
- во второй половине цикла вы должны употреблять омега-3 жирные кислоты. Из них организм образует простагландин, который легче растворяет слизистую оболочку матки. Возьмите, например, 1 столовую ложку льняного масла в день. Но масло примулы или масло семян огуречника также хорошо работают.
- Гриб кимчи может быть использован против ПМС, потому что он стимулирует гормон счастья серотонин. Также он помогает от боли в пояснице, вздутия живота, боли в животе и нарушений сна.
- При депрессивных состояниях может помочь витекс священный. Он действует против депрессивного настроения, а также болезненности груди и тяги к сладкому, пишет портал tippsundtricks.
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