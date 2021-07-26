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6 интересных фактов о температуре тела человека

Здоровье

Температура тела человека может многое рассказать о его здоровье, поскольку она — один из четырех ключевых жизненных показателей.

6 интересных фактов о температуре тела человека

Мы привыкли, что температура поднимается во время болезни, но, как выяснили ученые университета Хопкина (США) не только тогда.

О чем расскажет скачок температуры

По данным Национальной медицинской библиотеки США, средняя нормальная температура тела обычно считается до 37º. Но "нормальная" температура тела может колебаться — быть немного выше или ниже средней температуры тела.

Человеческое тело всегда приспосабливает свою температуру к условиям окружающей среды. Например, повышает во время тренировок, к концу дня или при стрессе.

1. Младенцы и маленькие дети имеют более высокую температуру тела, чем дети старшего возраста и взрослые, потому что площадь поверхности их тела больше относительно их веса, и их метаболизм более активен.

2. Исследования показывают, что с возрастом средняя температура тела немного снижается:

  • от 65 до 74 лет обычно чуть ниже "нормальной"; еще ниже у людей от 75 до 84; и самая низкая у тех, кто старше 85 лет.

3. У мужчин и женщин разные температуры тела

В поговорке "холодные руки, горячее сердце” действительно что-то есть. В исследовании, опубликованном в The Lancet, ученые из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити обнаружили, что температура тела женщин в среднем на 0,4º выше, чем у мужчин, но при этом женские руки в среднем на 2,8º холоднее мужских.

4. Шапка не спасает

Всем нам мама говорила надевать шляпу, когда на улице холодно, потому что большая часть тепла тела теряется через голову. Однако, исследования показали, что это заблуждение: когда дело доходит до потери тепла — любая часть тела, которая не покрыта, теряет тепло и пропорционально снижает температуру вашего тела.

5. Ложь может привести к изменению температуры

Вранье не заставит ваш нос расти, но сделает его холоднее. Несмотря на это несоответствие со старой детской историей, исследователи из Университета Гренады в Испании окрестили свои находки "эффектом Пиноккио".

"Тревога, вызванная ложью, вызывает снижение температуры носа и областей вокруг лба".

6. Красный перец может вызвать повышение температуры

Острая еда может повысить температуру вашего тела и метаболизм.

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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