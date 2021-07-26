EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Правильное питание по фазам женского цикла - меню от врача
Внучка Пугачёвой гостит в деревне Грязь у знаменитой бабушки
Дженнифер Лопес в свой день рождения показала горячее фото в купальнике
В Госдуме размышляют о возвращении в паспорт графы "национальность"
Полина Гагарина напугала подписчиков странным видом
Бастрыкин предложил оперативно обезвреживать сомнительные сайты
Лобода удивила поклонников снимком с новорождённым младенцем
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело

Доказано: миндаль защитит от диабета

Здоровье » Здоровье и профилактика

Давно известно, что миндаль полезен для здоровья сердца и является богатейшим источником белка.

Доказано: миндаль защитит от диабета

Но мало, кто знает, что эти орехи влияют на метаболизм и уровень инсулина в крови.

Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, однозначно говорит: миндаль поддерживает метаболическое здоровье.

  • В ходе исследования были изучены последствия потребления миндаля у 275 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, проживающих в Мумбаи, Индия.
  • У каждого из участников были метаболические маркеры, указывающие на преддиабет.
  • Исследователи задались целью определить, как пищевое вмешательство с помощью здоровых закусок может поддержать их метаболическое здоровье.

Участники были случайным образом разделены на две группы:

  • одной ежедневно давали 56 граммов сырого миндаля (примерно 46 орехов),
  • другой давали закуску из цельнозерновой муки, нутовой муки, соли и индийских специй.

Помимо употребления соответствующих закусок два раза в день, участникам было предложено поддерживать свой обычный образ жизни, включая диету и физические упражнения.

Исследование проводилось в течение 90 дней. В конце "группа миндаля" показала значительное снижение уровня гликозилированного гемоглобина (он же HbA1c, маркер контроля глюкозы) и общего холестерина, а также повышение уровня хорошего холестерина.

"Включение миндаля в сбалансированную диету может стать питательной стратегией на основе натурального питания для снижения риска преддиабетов", — говорится в отчете исследователей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ожирение как болезнь. Когда сказать себе стоп.
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Братская помощь: Эстония подарит Литве 100 км колючей проволоки
Доказано: миндаль защитит от диабета
Правильное питание по фазам женского цикла - меню от врача
Внучка Пугачёвой гостит в деревне Грязь у знаменитой бабушки
Дженнифер Лопес в свой день рождения показала горячее фото в купальнике
В Госдуме размышляют о возвращении в паспорт графы "национальность"
Полина Гагарина напугала подписчиков странным видом
Бастрыкин предложил оперативно обезвреживать сомнительные сайты
Лобода удивила поклонников снимком с новорождённым младенцем
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку

По словам представителей исполнительницы, жизни актрисы в данный момент ничего не угрожает.

Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело
Российский шоу-бизнес
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело
Мир. Новости мира
Как статья Путина об Украине вскрыла вонючие консервы
Общество
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Василий Амирджанов СК убедит молодёжь не участвовать в протестах Василий Амирджанов Любовь Степушова ЦРУ "смотрит", как Россия выполняет обещание о хакерах. Что это за проблема? Любовь Степушова Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Общество
Нидерланды намерены выслать россиян, поведавших о крушении MH17
Российский шоу-бизнес
Внучка Пугачёвой гостит в деревне Грязь у знаменитой бабушки
На Украине заметили, что Зеленский начал прозревать, глядя на Запад
Политика. Новости и аналитика
На Украине заметили, что Зеленский начал прозревать, глядя на Запад
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников