Доказано: миндаль защитит от диабета

Давно известно, что миндаль полезен для здоровья сердца и является богатейшим источником белка.

Но мало, кто знает, что эти орехи влияют на метаболизм и уровень инсулина в крови.

Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, однозначно говорит: миндаль поддерживает метаболическое здоровье.

В ходе исследования были изучены последствия потребления миндаля у 275 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, проживающих в Мумбаи, Индия.

У каждого из участников были метаболические маркеры, указывающие на преддиабет.

Исследователи задались целью определить, как пищевое вмешательство с помощью здоровых закусок может поддержать их метаболическое здоровье.

Участники были случайным образом разделены на две группы:

одной ежедневно давали 56 граммов сырого миндаля (примерно 46 орехов),

другой давали закуску из цельнозерновой муки, нутовой муки, соли и индийских специй.

Помимо употребления соответствующих закусок два раза в день, участникам было предложено поддерживать свой обычный образ жизни, включая диету и физические упражнения.

Исследование проводилось в течение 90 дней. В конце "группа миндаля" показала значительное снижение уровня гликозилированного гемоглобина (он же HbA1c, маркер контроля глюкозы) и общего холестерина, а также повышение уровня хорошего холестерина.

"Включение миндаля в сбалансированную диету может стать питательной стратегией на основе натурального питания для снижения риска преддиабетов", — говорится в отчете исследователей.

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