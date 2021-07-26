Доказано: миндаль защитит от диабета

Давно известно, что миндаль полезен для здоровья сердца и является богатейшим источником белка.
Но мало, кто знает, что эти орехи влияют на метаболизм и уровень инсулина в крови.
Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, однозначно говорит: миндаль поддерживает метаболическое здоровье.
Участники были случайным образом разделены на две группы:
Помимо употребления соответствующих закусок два раза в день, участникам было предложено поддерживать свой обычный образ жизни, включая диету и физические упражнения.
Исследование проводилось в течение 90 дней. В конце "группа миндаля" показала значительное снижение уровня гликозилированного гемоглобина (он же HbA1c, маркер контроля глюкозы) и общего холестерина, а также повышение уровня хорошего холестерина.
"Включение миндаля в сбалансированную диету может стать питательной стратегией на основе натурального питания для снижения риска преддиабетов", — говорится в отчете исследователей.
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По словам представителей исполнительницы, жизни актрисы в данный момент ничего не угрожает.