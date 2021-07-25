Правильное питание по фазам женского цикла - меню от врача

Здоровье женщины напрямую зависит от того, как работают ее гормоны. Личный "базовый", уровень "настроек" систем организма можно определить, если отследить менструальный цикл — он всегда сигнализирует, если/когда что-то "сбивается", возникает гормональный дисбаланс.

Доктор Биндия Ганди, врач Американского совета по семейной медицине, обнаружила, что несбалансированный цикл может влиять на фертильность, либидо, уровень энергии и многое другое.

"Поддержка ваших гормонов не должна начинаться, когда все идет наперекосяк: поддержание является ключом к устойчивому здоровью. Один из способов практиковать гормональное обслуживание-есть в соответствии с вашим циклом", — пишет доктор Ганди в своей статье, опубликованной медпорталом mindbodygreen. com.

Ученый провела цикл исследований основных фазах менструального цикла, на основании полученных данных составила рекомендации по питанию в каждую фазу.

Фолликулярная фаза

Во время фолликулярной фазы, которая следует за менструацией и предшествует овуляции, эстроген и тестостерон начинают расти и достигают пика. Мозг начнет производить фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), который говорит яичникам, чтобы подготовиться к выпуску яйцеклетки.

Продукты для еды:

Белок, цельные злаки и полезные для кишечника продукты — основа питания в эту фазу.

Сельдерей, спаржа, брокколи и огурцы — так называемые "увлажняющие" продукты, еще больше поддержат микробиом.

Семена: Употребление в пищу семян тыквы и льна поддерживает выработку эстрогена и помогают ему и тестостерону достичь нужного пика.

Фаза овуляции

Во время овуляции яйцеклетки высвобождаются и перемещаются по маточной трубе в яичник, где они потенциально могут быть оплодотворены. Эстроген и тестостерон достигают пика в это время.

Продукты для еды:

В это время надо сосредоточиться на здоровых жирах, богатых омега-3: авокадо, семена чиа, грецкие орехи, лосось и яйца.

Богатые цинком продукты или добавки — для поддержки прогестерона.

Лютеиновая фаза

Следует за овуляцией и предшествует следующей менструации. Во время этой фазы гипофиз выделяет лютеинизирующие гормоны, которые помогают утолщать слизистую оболочку матки, чтобы она была готова к имплантации.

Продукты для еды:

Противовоспалительные, богатые антиоксидантами продукты: ростки семян брокколи, фиолетовая цветная капуста, сладкий перец, шпинат, цельная морковь с кожурой — чтобы бороться со свободными радикалами и продолжать поддерживать печень, где метаболизируется эстроген.

Кунжут и семена подсолнечника.

Менструальная фаза

Первый день вашего цикла начинается в тот день, когда начинаются менструации — уровень гормонов эстрогена и прогестерона резко падает.

Продукты для еды:

Продукты, богатые железом: темная листовая зелень, свекла, морские овощи, бобовые, красное мясо, морепродукты.

"Обязательно принимайте добавки железа. Профессиональный совет: соедините продукты, богатые железом, с витамином С, чтобы сделать их более эффективными", — пишет доктор Ганди.

Богатые цинком продукты: семена тыквы и льна.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.