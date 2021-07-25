Здоровье женщины напрямую зависит от того, как работают ее гормоны. Личный "базовый", уровень "настроек" систем организма можно определить, если отследить менструальный цикл — он всегда сигнализирует, если/когда что-то "сбивается", возникает гормональный дисбаланс.
Доктор Биндия Ганди, врач Американского совета по семейной медицине, обнаружила, что несбалансированный цикл может влиять на фертильность, либидо, уровень энергии и многое другое.
"Поддержка ваших гормонов не должна начинаться, когда все идет наперекосяк: поддержание является ключом к устойчивому здоровью. Один из способов практиковать гормональное обслуживание-есть в соответствии с вашим циклом", — пишет доктор Ганди в своей статье, опубликованной медпорталом mindbodygreen. com.
Ученый провела цикл исследований основных фазах менструального цикла, на основании полученных данных составила рекомендации по питанию в каждую фазу.
Во время фолликулярной фазы, которая следует за менструацией и предшествует овуляции, эстроген и тестостерон начинают расти и достигают пика. Мозг начнет производить фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), который говорит яичникам, чтобы подготовиться к выпуску яйцеклетки.
Во время овуляции яйцеклетки высвобождаются и перемещаются по маточной трубе в яичник, где они потенциально могут быть оплодотворены. Эстроген и тестостерон достигают пика в это время.
Следует за овуляцией и предшествует следующей менструации. Во время этой фазы гипофиз выделяет лютеинизирующие гормоны, которые помогают утолщать слизистую оболочку матки, чтобы она была готова к имплантации.
Первый день вашего цикла начинается в тот день, когда начинаются менструации — уровень гормонов эстрогена и прогестерона резко падает.
"Обязательно принимайте добавки железа. Профессиональный совет: соедините продукты, богатые железом, с витамином С, чтобы сделать их более эффективными", — пишет доктор Ганди.
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По словам представителей исполнительницы, жизни актрисы в данный момент ничего не угрожает.