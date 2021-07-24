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Минздрав дополнил рекомендации по вакцинации от коронавируса

Здоровье

Онкологические заболевания теперь не являются уважительной причиной для уклонения от вакцинации.

Минздрав дополнил рекомендации по вакцинации от коронавируса

Согласно новым поправкам "Спутником V" рекомендуется прививать тех пациентов с онкозаболеваниями, которые полностью прошли противоопухолевое лечение.

"Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок", — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Вакцинироваться от "ковида" тем, кто перенес инфекционное или неинфекционное заболевание, рекомендуется через две или три недели после полного выздоровления.

В Минздраве признали, что от вакцинации "Эпиваккороной" следует отказаться при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.

В ведомстве советуют выдавать временный медотвод от вакцинации сроком на один месяц.

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Вакцинация от коронавируса. Правда и мифы о побочных эффектах. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 15.0
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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