Минздрав дополнил рекомендации по вакцинации от коронавируса

Онкологические заболевания теперь не являются уважительной причиной для уклонения от вакцинации.

Согласно новым поправкам "Спутником V" рекомендуется прививать тех пациентов с онкозаболеваниями, которые полностью прошли противоопухолевое лечение.

"Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок", — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Вакцинироваться от "ковида" тем, кто перенес инфекционное или неинфекционное заболевание, рекомендуется через две или три недели после полного выздоровления.

В Минздраве признали, что от вакцинации "Эпиваккороной" следует отказаться при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.

В ведомстве советуют выдавать временный медотвод от вакцинации сроком на один месяц.

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