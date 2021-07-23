Врач рассказала, как противостоять аллергии на солнце

Врачи всё чаще выявляют аллергическую реакцию на солнце. Они предполагают, что это может быть связано с применением лекарственных средств и масел.

В некоторых случаях аллергия наблюдается при гормональных заболеваниях, а также при сбоях иммунной системы, сообщают "Новости восточной ленты".

Врач Лала Аллахвердиева дала советы о том, как не допустить развитие аллергической реакции на солнце.

Во-первых, отметила специалист, нельзя находиться на открытом солнце в часы максимальной солнечной активности. Во-вторых, необходимо использовать только качественные солнцезащитные средства и обязательно надевать закрытую одежду.

В солнечные дни не рекомендуется пользоваться парфюмерией и наносить на лицо косметику.

Также следует с осторожностью принимать лекарственные препараты.

При появлении признаков аллергической реакции необходимо обратиться к врачу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.