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Врач рассказала, как противостоять аллергии на солнце

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врачи всё чаще выявляют аллергическую реакцию на солнце. Они предполагают, что это может быть связано с применением лекарственных средств и масел.

Врач рассказала, как противостоять аллергии на солнце

В некоторых случаях аллергия наблюдается при гормональных заболеваниях, а также при сбоях иммунной системы, сообщают "Новости восточной ленты".

Врач Лала Аллахвердиева дала советы о том, как не допустить развитие аллергической реакции на солнце.

Во-первых, отметила специалист, нельзя находиться на открытом солнце в часы максимальной солнечной активности. Во-вторых, необходимо использовать только качественные солнцезащитные средства и обязательно надевать закрытую одежду.

В солнечные дни не рекомендуется пользоваться парфюмерией и наносить на лицо косметику.

Также следует с осторожностью принимать лекарственные препараты.

При появлении признаков аллергической реакции необходимо обратиться к врачу.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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