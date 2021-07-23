Офтальмолог перечислил заболевания, которые можно распознать по глазам

Некоторые заболевания можно определить по глазам, сообщает Daily Mail со ссылкой на врача-офтальмолога Яна Чарльза Уайта.

Так, туман перед глазами может быть симптомом диабета. Это связано с тем, что болезнь разрушает сосуды сетчатки, которая отвечает за поглощение света и передачу сигнала в мозг, что приводит к нарушению чёткости зрения.

Желтоватый оттенок белков глаз указывает на развитие желтухи или проблемы с печенью. Плавающие перед глазами серые пятна, боль и ощущение давления на глаза — симптомы инсульта.

Белое или серое кольцо вокруг роговицы возникает у людей пожилого возраста, а у молодых людей является признаком повышенного уровня холестерина.

Затуманенность и побелевший зрачок являются признаками катаракты.

Опухание зрительного нерва или тень в глубине глаза возникают при ряде серьёзных заболеваний, в том числе опухоли головного мозга.

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