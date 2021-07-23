Диетолог объяснила, в каком возрасте можно перейти на вегетарианство

Вегетарианство генетически несвойственно человеку. Переход на такую диету может негативно отразиться на состоянии здоровья. Однако некоторым людям, полезно отказаться от мяса, сообщила в эфире "Радио 1" кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко.

"Преимущества мясоедов в том, что они питаются в соответствии со своей генетикой — разными продуктами, включая мясные. Но для здорового питания количество мясных продуктов должно быть умеренным. И с годами преимущества вегетарианства возрастают. Дело в том, что в молодости идёт строительство организма с участием белков животного происхождения, и мясные продукты у молодёжи должны быть первоочерёдными, но с возрастом это уже не так нужно", — пояснила эксперт.

Людям в возрасте старше 45 лет можно полностью отказаться от мяса. Переход на "зелёную сторону" поможет сохранить молодость.

"То есть вегетарианство в молодости — отрицательный фактор, а в зрелости, в старости — положительный фактор для здоровья", — подытожила Мойсенко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.