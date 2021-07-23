Академик РАН: У детей с "ковидом" может возникнуть синдром Кавасаки

Если ребёнок или подросток заразились коронавирусной инфекцией, есть вероятность возникновения воспалительного процесса — слизисто-кожного синдрома Кавасаки, при котором поражаются артерии. Информацией для URA. RU поделился академик РАН Виктор Малеев .

По его данным, причина синдрома — более сильная работа иммунитета во время контакта с вирусом у молодых людей до 18 лет. Узнать об осложнении можно только на четвёртый день. Прежде синдром Кавасаки проявлялся на пятый-шестой день, но развитие нового "дельта"-штамма всё изменило.

У детей неожиданно нарушается дыхание и начинается воспаление сосудистой системы. В неё входят кожные и подкожные слои. У ребёнка возникают

высыпания,

кровоизлияния,

отёки.

Есть вероятность появления тромбоза лёгочных сосудов.

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