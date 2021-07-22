Людям, которые хотели бы оставаться здоровым долгие годы, эксперты рекомендуют включить в свой рацион кашу из льна, сообщает dietology. pro.
Лён — источник огромного количества витаминов и полезных микроэлементов. Если употреблять его в природной форме, то он не будет усваиваться организмом, поэтому семена льна лучше измельчить и употреблять в виде кашицы.
Употребление такой каши защитит от развития рака молочной железы. Кроме того, льняное семя позволит уменьшить размер опухоли у онкологических больных.
Кроме того, каша из молотого льна по утрам снижает риск развития рака предстательной железы и простаты.
Также такая каша полезна людям, страдающим гипертонией и сердечными заболеваниями.
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