Смартфоны снижают работоспособность мозга

Люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, дольше сохраняют ясность ума. А у людей, которые ничего не читают, ничему не учатся и не приобретают новых навыков, то есть никак не напрягают свой мозг, возникают проблемы с памятью, напомнил врач-невролог Александр Евдокимов.

"Их мозг раньше будет стареть, и процесс этот протекает гораздо быстрее", — пояснил он.

Вредные привычки тоже оказывают влияние на работу мозга.

"Логично, что человек, который курит и часто употребляет пищу, богатую холестерином, фастфуд, газировку и алкоголь, сталкивается с теми же самыми проблемами. В этих случаях нарушается кровоток и, как следствие, питание мозга", — сообщил эксперт.

Стресс, постоянный недосып, недоедание, частые перелёты, переезды тоже снижают функции мозга.

Регулярное использование гаджетов в неправильных и неудобных позах — ещё один фактор, влияющий на работу мозга. По словам невролога, из-за этого страдает шейный отдел позвоночника, вследствие чего нарушается кровоток, сообщает сайт Москва 24.

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