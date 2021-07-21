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В Волгограде открыли пункт вакцинации в музее

Здоровье

В Волгограде открыли центр вакцинации от "ковида" в музее "Россия — моя история". Этот пункт оказался самым крупным в Волгоградской области.

В Волгограде открыли пункт вакцинации в музее

Пресс-служба областной власти проинформировала, что вакцинироваться получится у 1,2 тысяч человек за смену. Она длится с 10:00 до 20:00 по московскому времени. В центре есть 12 специализированных кабин. Также для маленьких подготовили детскую комнату. Посетители смогут получить бесплатный билет в музей.

По данным Оперштаба, за минувшие 24 часа в России заразились коронавирусом 23704 человек. Наименьший прирост в

  • Республике Татарстан — 0,21%,
  • Москве и Орловской области — по 0,22%,
  • Якутии — 0,23%.

Всего по РФ зафиксировали 6 030 210 случаев заражения. За последние сутки от "ковида" скончались 783 человек. Наибольшее число смертей в

  • Москве — 104,
  • Санкт-Петербурге — 103,
  • Иркутской области — 42,
  • Нижегородской области — 28,
  • Краснодарском крае — 27.

За всю пандемию установили 150705 летальных исходов.

Ранее Pravda. Ru рассказала о последствиях COVID-19 у переболевших им детей.

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Автор: Евгения Васильева, Куратор: Елена Андреева
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