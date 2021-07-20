Врачи рассказали о последствиях COVID-19 у переболевших им детей

У детей, переболевших COVID-19, могут возникнуть проблемы с суставами, сердцем и желудком, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников Научно-исследовательского института детства Минздрава Московской области.

К числу последний перенесённого "ковида" относятся миокардит, мультисистемный воспалительный синдром, который характеризуется высокой температурой и болями в животе, и аутоиммунные заболевания. Также у переболевших коронавирусной инфекцией детей могут развиваться заболевания желудочно-кишечного тракта.

Осложнения после могут возникнуть даже у детей, у которых COVID-19 протекал бессимптомно.

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