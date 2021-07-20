В России количество заразившихся COVID-19 достигло более 6 миллионов

Оперштаб по борьбе с коронавирусом зафиксировал 6 006 536 человек с инфекцией. За последние сутки установили 23770 случаев заражения. Прирост заболеваемости — 0,4%.

За последние 24 часа выявили 784 смерти из-за "ковида". Наибольшее число умерших в Москве — 101, Санкт-Петербурге — 98, Иркутской области — 36, Нижегородской области — 29, Краснодарском крае — 27. За весь период в РФ установили 149922 смертей.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире "Россия-24" сообщил о меньшей летальности дельта-штамма и "омоложении" коронавируса — им заболевают люди от 14 до 29 лет.

Пресс-служба правительства Москвы заявила о вакцинации более четырех миллионов человек. Привиться можно в любом из 300 центров по столице.

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