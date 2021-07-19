Нутрициолог предупредила об опасности злоупотребления орехами

Орехи - очень полезный, питательный и уникальный по своим свойствам продукт. Однако орехами не стоит злоупотреблять, так как они могут навредить организму, предупредила нутрициолог Надежда Чернышова

В сутки рекомендуется съедать не более 40 граммов.

"Я рекомендую чередовать разные сорта, так как в каждом из них есть свои полезные вещества. Однако у некоторых встречается аллергия на орехи, и с этим надо быть осторожнее. Можно попробовать одну-две штуки и посмотреть, не будет ли проявлений аллергии", — отметила врач в интервью "Радио 1".

Каждый сорт ореха обладает определёнными свойствами. Так, грецкие орехи, в которых содержится большое количество полезных жиров, в основном омега-3, которые способствуют очищению крови от лишнего холестерина.

Фундук полезен тем, что улучшает липидный состав крови, повышает тонус сосудов. Употребления миндаля оказывает благотворное действие на пищеварительную систему.

Кешью - отличный источник меди и магния. Этот орех усиливает защитные свойства организма и нейтрализует свободные радикалы.

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