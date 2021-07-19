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Мурашко сообщил об удвоении скорости поражения лёгких при "ковиде"

Здоровье

По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, поражение лёгких из-за коронавирусной инфекции теперь развивается в два раза быстрее.

Мурашко сообщил об удвоении скорости поражения лёгких при "ковиде"

Он утверждает, что поражение лёгких у больных COVID-19 начинается через 3-4 дня, а не спустя 6-7 дней, как прежде. 

Также министр заявил о появлении новых симптомов. Среди них кишечные проявления и проявления сходные с ангиной.

По статистике Оперштаба, за минувшие сутки от коронавируса скончались 719 человек. Наибольшее число летальных исходов в:

  • Москве — 103,
  • Санкт-Петербурге — 102,
  • Иркутской области — 35,
  • Нижегородской области — 27,
  • Краснодарском крае — 25. 

За сутки заразились 24633 человек.

  • В Москве установили 4007 случаев,
  • в Московской области — 2504,
  • в Санкт-Петербурге — 1938,
  • в Нижегородской области — 531,
  • в Красноярском крае — 492.

Наименьший темп прироста заражений в

  • Чувашии — 0,21%,
  • Якутии — 0,22%,
  • Орловской области — 0,23%.

Ранее невролог и ревматолог Павел Евдокименко высказал Pravda.Ru своё мнение о вакцинации, чиновниках и эпидемиологах.

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