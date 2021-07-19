По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, поражение лёгких из-за коронавирусной инфекции теперь развивается в два раза быстрее.
Он утверждает, что поражение лёгких у больных COVID-19 начинается через 3-4 дня, а не спустя 6-7 дней, как прежде.
Также министр заявил о появлении новых симптомов. Среди них кишечные проявления и проявления сходные с ангиной.
По статистике Оперштаба, за минувшие сутки от коронавируса скончались 719 человек. Наибольшее число летальных исходов в:
За сутки заразились 24633 человек.
Наименьший темп прироста заражений в
Ранее невролог и ревматолог Павел Евдокименко высказал Pravda.Ru своё мнение о вакцинации, чиновниках и эпидемиологах.
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