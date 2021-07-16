Врач раскрыл влияние COVID-19 на сердце в жару

О влиянии COVID-19 на сердечно-сосудистую систему, эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал руководитель Центра эндоваскулярной хирургии клинической больницы № 1 Сергей Волков.

"Но вирус — это инфекционное заболевание, которое создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему", — отметил специалист.

Жара тоже негативно влияет на сердце, вынуждая орган работать с удвоенной мощностью.

Людям с хроническими заболеваниями, в том числе и сердечно-сосудистыми, Волков посоветовал своевременно принимать назначенные лечащим врачом лекарства и продолжать лечение в прежнем режиме даже в условиях пандемии COVID-19 и жары.

Если человек ощущает учащённое сердцебиение или каике-либо другие изменения в работе сердца, то следует обратиться к специалисту.

Также Волков напомнил о необходимости пить больше жидкости, не менее трёх литров в день.

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