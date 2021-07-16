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Профессор Бутенко раскрыл влияние жары на больных COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

В условиях аномальной жары ухудшается самочувствие коронавирусных больных, сообщил в интервью URA. RU доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.

Профессор Бутенко раскрыл влияние жары на больных COVID-19

"Из-за жаркого климата на данный момент в России дыхание людей затрудненно. Жара ухудшает состояние больных коронавирусом", — рассказал профессор пояснил он.

Также эксперт отметил низкие темпы вакцинации в России и распространение нового "Дельта"-штамм, который является боле агрессивным.

С мнением коллеги по поводу низких темпов вакцинации согласился научный сотрудник института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН Александр Панчин.

"Если посмотреть на страны, где высокий уровень привитых людей, например, на Великобританию, то там тоже растет число заболевших, но смертность очень низкая, фактически нет никакого пика. В некоторых странах вообще нет роста заболеваемости. В России очень низкий процент привились от коронавируса, в том числе и люди, которые находятся в зоне риска, поэтому мы видим то, что видим", — отметил он.

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