Профессор Бутенко раскрыл влияние жары на больных COVID-19

В условиях аномальной жары ухудшается самочувствие коронавирусных больных, сообщил в интервью URA. RU доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.

"Из-за жаркого климата на данный момент в России дыхание людей затрудненно. Жара ухудшает состояние больных коронавирусом", — рассказал профессор пояснил он.

Также эксперт отметил низкие темпы вакцинации в России и распространение нового "Дельта"-штамм, который является боле агрессивным.

С мнением коллеги по поводу низких темпов вакцинации согласился научный сотрудник института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН Александр Панчин.

"Если посмотреть на страны, где высокий уровень привитых людей, например, на Великобританию, то там тоже растет число заболевших, но смертность очень низкая, фактически нет никакого пика. В некоторых странах вообще нет роста заболеваемости. В России очень низкий процент привились от коронавируса, в том числе и люди, которые находятся в зоне риска, поэтому мы видим то, что видим", — отметил он.

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