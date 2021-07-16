Переболевших COVID-19 предупредили об опасности надувания воздушных шаров

Широко распространено мнение о том, что для восстановления лёгких пациентов, переболевших COVID-19, полезно надувать шарики. Однако этого делать ни в коем случае нельзя, сообщили в интервью URA. RU врач-терапевт Алексей Водовозов и директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ Пётр Яблонский.

Дело в том, что препятствие выдоху при постковидном синдроме его только утяжеляет, то есть увеличивается повреждение для лёгких.

А надувание шариков с буллой в лёгких может привести к ещё более опасным последствиям.

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