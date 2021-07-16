Простое упражнение для лучшего засыпания подсказала немецкий врач

Сон — это не впустую потраченные восемь часов "небытия", а энергетическая подзарядка для организма. Но почти каждый третий испытывает трудности с засыпанием.

Во время сна мозг сортирует информацию, сохраняя важное и забывая несущественное. Во сне происходят процессы заживления и восстановления, иммунная система работает "на полную катушку", клетки возобновляются. Это лишь несколько причин, почему качественный сон так важен для каждого человека.

Но часто случается так, что голова уже коснулась подушки, а дневной стресс всё ещё не отпускает. И вместо того, чтобы спокойно погрузиться в объятия Морфея, вы лежите и перебираете в голове события прошедшего или планы будущего дня. Не надо так!

Немецкий врач Франциска Рубин предложила простое упражнение, чтобы легче заснуть. Если вас тревожит "карусель мыслей", доктор советует отправить их в "большое плавание". Вот как это происходит:

ложитесь удобно, закрыв глаза, дышите спокойно и глубоко животом в естественном, произвольном ритме. Как только появляется мысль, которая вас беспокоит, посмотрите на неё и напишите её на воображаемом листе бумаги. Из этого листа бумаги сложите воображаемый бумажный кораблик и пустите его вплавь по воображаемому ручью.

С каждой следующей неуместной мыслью поступайте аналогично. Доктор Франциска Рубин говорит, что 7 минут этого упражнения достаточно, чтобы заснуть спокойно, сообщает Focus.

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