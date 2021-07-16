Нутрициолог дал советы по укреплению иммунитета летом

Летом следует активно потреблять продукты, укрепляющие иммунитет. Особенно в этом отношении полезна чёрная смородина. Эта ягода — отличный источник витамина C.

Чёрная смородина

"Съедаем хотя бы половину баночки в день, и иммунитет у нас будет под защитой", — советует нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

Базилик

Для укрепления иммунитета также полезен витамин А. Он в большом количестве содержится в базилике.

"Когда мы съедаем три-четыре веточки базилика в день, у нас с вами иммунная система будет под защитой и с внешней, и с внутренней стороны", — пояснил эксперт.

Вместе с базиликом летом специалист советует употреблять листья салата, где в большом количестве содержится витамин B.

Кроме того, летом обязательно нужно есть укроп. Он содержит много фитонцидов, которые обладают противомикробными свойствами.

Креветки

Важную роль в укреплении иммунной системы играет белок. Один и хороших источников белка — это креветки, пояснил Мирошников.

Нутрициолог также посоветовал пить побольше жидкости, в том числе кисломолочного продукта тана, сообщает сайт Москва 24.

"Иммунитет — это, прежде всего, кишечник, поэтому здоровый кишечник равно здоровая иммунная система", — заключил эксперт.

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