Негативное влияние на работу мозга оказывают не только алкогольные, но и кофеиносодержащие напитки, сообщила диетолог-нутрициолог Наталья Круглова.
Кофеин активизирует работу нервной системы и головного мозга. Но спустя некоторое время человеку сложнее сконцентрироваться, у него начинает снижаться память.
Переизбыток кофеина на фоне отсутствия полноценного сна приводит к возникновению проблем в работе головного мозга, отметила Круглова.
Специалист рекомендует минимизировать употребление простых углеводов.
"Есть исследования, показывающие, что у людей с лишним весом, который приходит как раз при избытке простых углеводов в рационе, тоже могут происходить изменения в работе мозга", — подчеркнула врач.
По словам Кругловой, у таких людей снижается уровень интеллекта и скорость мышления. Данные процессы развиваются достаточно долго, поэтому есть время, чтобы их предотвратить, сообщает Москва 24.
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