В Грузии из-за "ковида" впервые скончался малыш

Грузинские врачи первый раз зафиксировали смерть младенца с коронавирусом. Еще два маленьких ребенка в критическом из-за болезни состоянии лежат в больнице И. Цицишвили. Об этом сообщила ее пресс-служба.

В Тюменской области 15 июля зарегистрировали 17 случаев заболевания коронавирусом детей до года. Об этом рассказала Галина Шарухо, глава регионального Управления Роспотребнадзора. По его данным, детская заболеваемость увеличилась в 4,5 раза.

Ранее эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал как избежать суперштамм COVID. Специалист объяснил, что новые мутации не появятся, если вакцинироваться, поскольку вирус больше не сможет циркулировать в популяции и совершенствоваться. Также необходимо создавать новые вакцины.

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