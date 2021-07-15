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Почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения, объяснила диетолог

Здоровье » Здоровье и профилактика

Для многих людей в мире утро обычно начинается с чашечки горячего, бодрящего, ароматного кофе. Но есть веская причина, чтобы подождать час после пробуждения.

Почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения, объяснила диетолог

К утру достигает пиковых значений кортизол — гормон стресса. Именно он помогает нам естественным образом проснуться, взбодриться и сосредоточиться на предстоящем дне. Усиливать его действие кофеином — далеко не всегда хорошая идея: такой "коктейль" может оказать негативное действие. Например, вызвать повышенную нервозность и даже дрожь в теле.

Поэтому имеет смысл подождать около часа после пробуждения, прежде чем выпить свою первую чашку кофе. В этом случае "энергетический всплеск" будет более плавным, и энергии хватит на всё утро, поясняет диетолог Трейси Локвуд Бекерман. Тем, кто отмечает у себя повышенную возбудимость после дозы кофеина, следует употреблять напиток после завтрака, создав в желудке "защитную прослойку" из еды.

Однако если утром предстоит выполнить какую-либо трудную задачу и необходима дополнительная энергия — кортизол-кофеиновый коктейль поможет с ней справиться, уточняет доктор Стивен Гандри из Центра восстановительной медицины Международного института сердца и легких.

"Этот эффект будет больше похож на кратковременный энергетический толчок, и он может не продлиться в течение всего утра", — приводит его слова The Huffington Post.

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Чай против кофе: кому что лучше пить
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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