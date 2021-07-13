Терапевт рассказал о побочных эффектах от второй прививки против COVID-19

После вакцинации первым препаратом от COVID-19 у человека может не быть никакой реакции. Но побочные действия могут присутствовать после введения второго компонента вакцины, сообщил в интервью URA. RU рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

"Второй компонент вакцины чаще вызывает больше побочных эффектов, чем первый. Реакция может отсутствовать на первый компонент, но активно проявиться от второго", — пояснил он.

Врач отметил, что пациенты, привитые вторым компонентом вакцины, обычно жалуются на повышенную температуру, боли в области инъекции, общее недомогание, слабость.

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