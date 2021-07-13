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Британский диетолог перечислил сытные продукты для похудения

Здоровье » Здоровье и профилактика

Средиземная диета не только улучшает здоровье, но и помогает избавиться от лишних килограммов, заявил британский диетолог Майкл Мосли.

Британский диетолог перечислил сытные продукты для похудения

Эта диета основана не на ограничениях, а на употреблении правильных продуктов, сообщает Daily Express.

"Эти вкусные продукты не только дают ощущение сытости, но и полезны для здоровья за счёт содержания важных питательных веществ", — пояснил Мосли.

В число таких продуктов входят яйца. Специалист советует есть омлет, яичницу или просто вареные яйца с зеленью и пармезаном или с копченым лососем и чили.

Также полезно употреблять йогурт и нежирное молоко.

Белковая пища ускоряет обмен веществ и активизирует процесс сжигания жира.

Для здорового похудения полезно употреблять разноцветные овощи — от тёмной листовой зелени до ярко-красного и жёлтого стручкового перца, добавил Мосли.

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