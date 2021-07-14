Витаминные добавки: врачи назвали полезные и бесполезные

Бум на витаминные добавки давно прошёл. Проведённые с тех пор многочисленные исследования показали, что приём витаминов в таблетках является излишним, а иногда даже вредным для организма.

Люди, желающие "причинить непоправимую пользу" своему здоровью, часто прибегают к витаминным пищевым добавкам. При этом результаты многочисленных исследований показывают, что витамины, минералы и микроэлементы в таблетках не оказывают на организм такого же положительного влияния, как продукты, в которых эти вещества содержатся в естественной форме. Так что на некоторых витаминных таблетках спокойно можно сэкономить:

Поливитаминные комплексы

Всё, что они содержат, может обеспечить сбалансированная диета. Метаанализ многочисленных исследований витаминных добавок доказал, что они не оказывают положительного влияния на сердечно-сосудистые заболевания.

Витамины А, С и Е для защиты клеток

Витаминное трио A, C и E образует основные антиоксиданты, также называемые витаминами защиты клеток. Они ловят свободные радикалы, которые, в свою очередь, несут ответственность за процессы старения и возникновение заболеваний. Фрукты, овощи и высококачественное масло обеспечивают клетки защитными витаминами в достаточном количестве. В особенно высокой дозировке эти витамины могут быть даже вредными.

Витамин В3

Долгое время ниацин имел репутацию защитника для сердца и мозга. Он в основном присутствует в говядине, свинине, сельди или лососе. Однако большое исследование показало, что постоянный приём не привёл к меньшему количеству сердечных приступов или инсультов. При этом, по сравнению с группой плацебо, у принимавших B3 чаще развивались проблемы с печенью и внутреннее кровотечение.

Однако некоторые витаминные добавки на самом деле имеет смысл принимать дополнительно. Вот на чём экономить действительно не следует:

Кальциферол

"Солнечный витамин" важен для здоровья костей, потому что он способствует сохранению кальция. Особенно, когда кожа получает мало солнечного света, дополнительная порция витамина D с 2000 до 3000 МЕ не может повредить.

Фолиевая кислота

"Детский витамин" особенно важен для беременных женщин и женщин, которые хотят забеременеть. Дефицит фолиевой кислоты может иметь драматические последствия для будущего ребенка.

Витамин В12

Этот витамин важен для растущей группы веганов. Для них таблетки B12 необходимы, потому что это единственный витамин, потребность в котором не покрывается полностью при растительной диете. Но как важный строительный блок для деления клеток, кроветворения и функции нервной системы, B12 незаменим, пишет Focus.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

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