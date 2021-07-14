EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Андрей Губин провёл экскурсию по своей московской квартире
Маск отреагировал на твит Рогозина о российских олигархах
Некурящим россиянам хотят увеличить ежегодный отпуск
Наташа Королёва шокировала подписчиков "пластмассовыми зубами цвета унитаза"
Волочкову упрекнули в том, что она посещает салон красоты для алкоголиков
Власти Якутии отказались от помощи Леонардо Ди Каприо
О массовой драке мигрантов в Кузьминках полиции было известно заранее
Олег Газманов не может попасть в свою элитную квартиру в Латвии
Испугавшийся Меган Маркл принц Чарльз отказался от ужина с принцем Гарри

Витаминные добавки: врачи назвали полезные и бесполезные

Здоровье » Здоровье и профилактика

Бум на витаминные добавки давно прошёл. Проведённые с тех пор многочисленные исследования показали, что приём витаминов в таблетках является излишним, а иногда даже вредным для организма.

 

Люди, желающие "причинить непоправимую пользу" своему здоровью, часто прибегают к витаминным пищевым добавкам. При этом результаты многочисленных исследований показывают, что витамины, минералы и микроэлементы в таблетках не оказывают на организм такого же положительного влияния, как продукты, в которых эти вещества содержатся в естественной форме. Так что на некоторых витаминных таблетках спокойно можно сэкономить:

Поливитаминные комплексы

Всё, что они содержат, может обеспечить сбалансированная диета. Метаанализ многочисленных исследований витаминных добавок доказал, что они не оказывают положительного влияния на сердечно-сосудистые заболевания.

Витамины А, С и Е для защиты клеток

Витаминное трио A, C и E образует основные антиоксиданты, также называемые витаминами защиты клеток. Они ловят свободные радикалы, которые, в свою очередь, несут ответственность за процессы старения и возникновение заболеваний. Фрукты, овощи и высококачественное масло обеспечивают клетки защитными витаминами в достаточном количестве. В особенно высокой дозировке эти витамины могут быть даже вредными.

Витамин В3

Долгое время ниацин имел репутацию защитника для сердца и мозга. Он в основном присутствует в говядине, свинине, сельди или лососе. Однако большое исследование показало, что постоянный приём не привёл к меньшему количеству сердечных приступов или инсультов. При этом, по сравнению с группой плацебо, у принимавших B3 чаще развивались проблемы с печенью и внутреннее кровотечение.

 

Однако некоторые витаминные добавки на самом деле имеет смысл принимать дополнительно. Вот на чём экономить действительно не следует:

Кальциферол

"Солнечный витамин" важен для здоровья костей, потому что он способствует сохранению кальция. Особенно, когда кожа получает мало солнечного света, дополнительная порция витамина D с 2000 до 3000 МЕ не может повредить.

Фолиевая кислота

"Детский витамин" особенно важен для беременных женщин и женщин, которые хотят забеременеть. Дефицит фолиевой кислоты может иметь драматические последствия для будущего ребенка.

Витамин В12

Этот витамин важен для растущей группы веганов. Для них таблетки B12 необходимы, потому что это единственный витамин, потребность в котором не покрывается полностью при растительной диете. Но как важный строительный блок для деления клеток, кроветворения и функции нервной системы, B12 незаменим, пишет Focus.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Витамины: как правильно принимать курсами?
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Витаминные добавки: врачи назвали полезные и бесполезные
Юрист рассказала, при какой температуре воздуха нельзя находиться в офисе
Терапевт рассказал о побочных эффектах от второй прививки против COVID-19
Рыбий жир защитит от инфаркта и инсульта
Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку. Зеленский уже назвал преемника
Андрей Губин провёл экскурсию по своей московской квартире
Леонид Крутаков: в играх разведок принцип паритета — пакость на пакость
Маск отреагировал на твит Рогозина о российских олигархах
Талибан* захватывает власть в Афганистане. Что дальше?
Некурящим россиянам хотят увеличить ежегодный отпуск
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете

Руководство движения "Талибан"* распространило официальное заявление, в котором ясно сказано — Турция должна уйти из Афганистана

Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
Меркель - Зеленскому: ищите пути примирения с Путиным
Новости Украины
Меркель - Зеленскому: ищите пути примирения с Путиным
Общество
ЕСПЧ обязал Россию разрешить однополые браки. Что ответили в Москве
Мир. Новости мира
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Мир. Новости мира
"В какой-то мере": Кучма раскрыл подробности обмана украинцев в 1991 году
Политика. Новости и аналитика
"Это, я бы сказал, последнее предупреждение": политолог о новой статье Путина
Владимир Меньшов незадолго до кончины ответил на вопрос о смерти
Российский шоу-бизнес
Владимир Меньшов незадолго до кончины ответил на вопрос о смерти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников