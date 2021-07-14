О преимуществах сна без одежды рассказали сомнологи

Люди делятся на тех, кто обожает свою ночную пижаму, и тех, кто предпочитает спать вовсе без одежды. Последние имеют ряд преимуществ, утверждают врачи и учёные.

Общеизвестно, что качественный сон — залог здоровья и хорошего самочувствия. Те, кто ложится спать обнажённым, спят лучше, свидетельствуют последние проведённые исследования. Специалисты-сомнологи приводят целый ряд объяснений, почему это так:

Обнажённое тело лучше охлаждается. Таким образом вы не только можете заснуть лучше и быстрее, но и не рискуете постоянно просыпаться. Люди, которые спят в тёплой одежде, часто имеют нарушенный ритм сна и чаще просыпаются.

Обнажённая кожа лучше дышит. Отсутствие тёплой среды мешает размножаться бактериям. По этой причине сон без одежды также может предотвратить инфекцию.

Тот, кто спит в одной постели со своим партнёром, выигрывает дважды, потому что контакт с кожей любимого человека стимулирует выработку "гормона привязанности" окситоцина и снижает гормон стресса кортизол. Это не только укрепляет иммунную систему, но и снижает кровяное давление, а также пульс.

Обнажённый человек быстрее засыпает и лучше спит. Хороший сон в основном предназначен для производства гормонов, регулирования пищеварения и поддержания иммунной системы. Спокойный сон также благотворно влияет на кожу и стимулирует многие процессы в организме.

Однако если даже мысль о расставании с любимой пижамой причиняет вам дискомфорт — не нужно себя заставлять. Просто постарайтесь снизить температуру в спальне. Это также помогает лучше заснуть и не просыпаться постоянно ночью, пишет Focus.

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