Люди делятся на тех, кто обожает свою ночную пижаму, и тех, кто предпочитает спать вовсе без одежды. Последние имеют ряд преимуществ, утверждают врачи и учёные.
Общеизвестно, что качественный сон — залог здоровья и хорошего самочувствия. Те, кто ложится спать обнажённым, спят лучше, свидетельствуют последние проведённые исследования. Специалисты-сомнологи приводят целый ряд объяснений, почему это так:
Однако если даже мысль о расставании с любимой пижамой причиняет вам дискомфорт — не нужно себя заставлять. Просто постарайтесь снизить температуру в спальне. Это также помогает лучше заснуть и не просыпаться постоянно ночью, пишет Focus.
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