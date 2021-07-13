В России число умерших из-за "ковида" достигло пика

За минувшие 24 часа от "ковида" скончались 780 человек. Такую статистику сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Наибольшее количество умерших в

Санкт-Петербурге — 108,

Москве — 103,

Иркутской области — 32,

Нижегородской области — 28,

Воронежской области — 26.

Штаб отметил рост условной смертности до 2,48%. За пандемию установили 144 492 летальных исходов. Заболевшие есть во всех 85 регионах России.

Корреспонденты спросили у Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, будут ли в РФ ужесточать карантин для невакцинированных, как во Франции.

"Каждая страна работает так, как считает целесообразным, — заявил Дмитрий Песков. — Но ещё раз повторяю: все сценарии рассматриваются и анализируются на возможные последствия".

Ещё он отметил:

"Та система, которая выстроена у нас, доказала свою эффективность, свою работоспособность".

Заместительница главы Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что привито более 28 миллионов россиян. По её словам, без коллективного иммунитета невозможно победить пандемию.

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