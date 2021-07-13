ВОЗ: комбинировать вакцины не стоит - механизм не изучен

Сотрудница ВОЗ Сумья Сваминатан предостерегла людей от комбинирования различных коронавирусных вакцин.

Она предупредила, что, несмотря на исследования, предполагающие, что "коктейльный” подход может дать положительные результаты, вопрос этот остается "в зоне, свободной от доказательств".

В то время как фармацевтические компании рекламировали возможность бустерных прививок против последних вариантов COVID-19, доктор Сваминатан предупредила о недопустимости смешивания различных вакцин в попытке поддержать иммунитет.

"Я действительно хочу предостеречь людей, — сказала Сваминатан во время пресс-брифинга ВОЗ. — Есть люди, которые думают о смешивании и сопоставлении … они должны знать: это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне, свободной от данных и доказательств. Есть ограниченные данные о смешивании и совпадении. Если граждане начнут решать, когда и какую им принимать вторую, третью или четвертую дозу, в стране воцарится хаос”.

Напомним, несколько исследований показали многообещающие результаты комбинации различных вакцин:

Российский институт им. Гамалеи был первым разработчиком вакцины, который исследовал возможность "смешивать" препараты — в прошлом году начались исследования совместного употребления Sputnik V и AstraZeneca, но клинические исследования все еще продолжаются.

Несмотря на отсутствие точных данных, ряд стран — среди них Великобритания, Канада и Италия — поверили в пользу "смешивания и сопоставления" и вводят гражданам разные вакцины.

К слову, учеными доказана эффективность российской Sputnik V против всех существующих сегодня штаммов коронавируса. То есть, эту вакцину точно ни с чем комбинировать не нужно.