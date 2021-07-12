Затруднённое глотание может быть симптомом рака желудка

Рак желудка чаще всего диагностируют у людей старше 75 лет — на этот возраст приходится половина случаев.

Пациентов обычно беспокоит затруднения при глотании (дисфагия). Также больные жалуются на жжение и боль при глотании. Следует насторожиться при появлении такого симптома, как будто пища "застряла" где-то в горле или в области груди. Ещё один симптом — затяжное расстройство желудка. Если такое состояние наблюдается более трёх недель, нужно срочно обратиться к врачу, сообщают эксперты британской организации Cancer Research UK.

Выше перечисленные симптомы могут указывать и на развитие других заболеваний. Специалисты советуют пройти обследование, чтобы выяснить причины недомогания, сообщает "Daily Express".

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