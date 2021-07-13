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Вакцина Sputnik V эффективна против всех известных штаммов "ковида" - доказано

Здоровье

Согласно последним исследованиям, российская коронавирусная вакцина Sputnik V доказала свою эффективность против всех известных новых штаммов COVID-19.

Вакцина Sputnik V эффективна против всех известных штаммов "ковида" - доказано

Напомним, что разработанная Московским институтом им. Гамалеи вакцина "Спутник-V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной против вируса-убийцы, и с момента ее появления в августе прошлого года она была одобрена в 67 странах мира.

Препарат был подвергнут тщательному изучению, последние результаты, опубликованные в научном журнале " Vaccines”, показывают, что препарат дает "сильные результаты" в нейтрализации нескольких вариантов коронавируса, в том числе высоко трансмиссивного дельта-варианта ("индийского" штамма).

Опираясь на данные из Мексики, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии и других стран, исследователи обнаружили, что Sputnik V оказывает нейтрализующее действие на:

  • Альфа — впервые идентифицированный в Великобритании,
  • Бета — впервые идентифицированный в Южной Африке,
  • Гамма — впервые идентифицированный в Бразилии,
  • Дельта — впервые идентифицированный в Индии,
  • собственные эндемичные варианты коронавируса в России.

"Эффективность "Спутника" против бета-и дельта-вариантов была ниже, чем против других штаммов, но все же выше, чем у других вакцин, — говорится в статье.

"В отличие от вакцин, производимых Pfizer и Moderna, которые вводят в организм человека нить мРНК, чтобы научить клетки вырабатывать антитела, Sputnik V использует человеческий аденовирус — неактивную форму коронавируса. Этот метод вакцинации широко тестировался на протяжении более чем полувека, и за последние два десятилетия было проведено более 250 клинических испытаний этих видов вакцин", — отметили в Институте им. Гамалеи.

  • AstraZeneca использует аденовирус, полученный от шимпанзе, в то время как Johnson & Johnson также использует аденовирус человека. Однако Sputnik использует два разных аденовируса человека, причем этот подход "вакцинного коктейля" был впервые предложен учеными Института им. Гамалеи.
  • Sputnik V до сих пор не был одобрен Всемирной организацией здравоохранения или регулирующими органами ЕС, несмотря на растущее количество доказательств его безопасности и эффективности.

Престижный британский медицинский журнал "Ланцет "в феврале обнаружил, что вакцина российского производства безопасна и эффективна, в то время как реальные данные, собранные на прошлой неделе другим академическим журналом "Nature", " предполагают, что он безопасен и эффективен”.

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Становится ли человек мутантом при вакцинировании "Спутником-V"
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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