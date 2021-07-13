Чем утолить жажду в жару: десять полезных альтернатив газировке

В жару всегда очень хочется пить. И многие утоляют жажду буквально всем, что попадается под руку. Однако предпочтение все же отдается газировке. Хотя известно о том, что газированные напитки могут нанести вред здоровью человека.

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в журнале Internal Medicine, употребление магазинных лимонадов связано с увеличением риска возникновения:

сердечных заболеваний,

инсульта,

ожирения,

колоректального рака и прочих неприятностей.

Чем заменить сладкие "шипучки", чтобы утолить жажду — советы диетологов

Фруктовая вода

Просто добавьте кусочки ваших любимых фруктов, овощей и трав в холодную воду:

попробуйте лимоны, апельсины, арбузы, огурцы, мяту или лаймы.

Еще один отличный вариант-положить нарезанные фрукты в лоток для кубиков льда, добавить воды и заморозить. Поместите эти красочные фруктовые кубики в свой напиток для мгновенного вкуса и цвета.

Зеленый чай — горячий или со льдом

Зеленый чай может помочь снизить риск развития нескольких видов рака, сердечных заболеваний, ожирения, заболеваний печении диабета 2-го типа. В дополнение к этому он богат антиоксидантами.

Пейте его горячим или со льдом, и, если вы хотите немного подсластить, несколько капель меда сослужат хорошую службу.

Минеральная вода

Здесь, как говорится, без комментариев.

Минералка с соком

Нет необходимости покупать сладкие газированные напитки или дорогие, "обогащенные витаминами" воды, которые также содержат калории. Лучше и полезнее смешать сок с минеральной водой.

"Густой, терпкий сок, такой как гранатовый или виноградный, создает отличную основу для лимонада — в дополнение к потенциальной пользе для здоровья. Смешайте одну часть сока с тремя частями воды, чтобы создать легкую и пузырящуюся смесь", — советуют диетологи.

освежающий напиток

Лимонно-лаймовая вода

Тем, кто не могут отказаться от любимой газировки с цитрусовым вкусом, предлагается простой рецепт:

В стакан минеральной воды с газом добавить несколько капель сока лимона или лайма и немного подсластителя на основе стевии — всё, полезный, прекрасно утоляющий жажду лимонад готов.

Красное вино

Может быть прекрасным жаждоутоляющим средством.

"Употребление красного вина было связано с некоторыми потенциальными преимуществами для здоровья, такими как улучшение здоровья сердца и снижение риска некоторых видов рака”, — говорит профессор Кеннеди из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. — Есть результаты исследований, подтверждающие, что ресвератрол — антиоксидантное соединение в красном вине, имеет защитный эффект против болезни Альцгеймера и рака. Естественно, если употреблять его в небольшом количестве". Сок свежих овощей

Овощной сок — это быстрый и низкокалорийный способ получить многие преимущества овощей без клетчатки. Он также содержит гораздо меньше натурального сахара, чем фруктовые соки.

Так что соковыжималка — незаменимый помощник в жару.

Соевое молоко

Соевое молоко обогащено питательными веществами, такими как кальций и витамин D.

Чашка кофе "Несладкий кофе, черный или с небольшим количеством обезжиренного или нежирного молока, был бы самым здоровым вариантом”, — говорит Кеннеди. Чайный гриб и ферментированный чай

Чайный гриб — прекрасная альтернатива газировке. Кроме того, в нем много полезных для здоровья свойств.

О них ранее уже рассказывала Pravda.Ru:

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