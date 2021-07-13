Чем утолить жажду в жару: десять полезных альтернатив газировке

В жару всегда очень хочется пить. И многие утоляют жажду буквально всем, что попадается под руку. Однако предпочтение все же отдается газировке. Хотя известно о том, что газированные напитки могут нанести вред здоровью человека.
Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в журнале Internal Medicine, употребление магазинных лимонадов связано с увеличением риска возникновения:
Фруктовая вода
Просто добавьте кусочки ваших любимых фруктов, овощей и трав в холодную воду:
Еще один отличный вариант-положить нарезанные фрукты в лоток для кубиков льда, добавить воды и заморозить. Поместите эти красочные фруктовые кубики в свой напиток для мгновенного вкуса и цвета.
Зеленый чай — горячий или со льдом
Зеленый чай может помочь снизить риск развития нескольких видов рака, сердечных заболеваний, ожирения, заболеваний печении диабета 2-го типа. В дополнение к этому он богат антиоксидантами.
Пейте его горячим или со льдом, и, если вы хотите немного подсластить, несколько капель меда сослужат хорошую службу.
Минеральная вода
Здесь, как говорится, без комментариев.
Минералка с соком
Нет необходимости покупать сладкие газированные напитки или дорогие, "обогащенные витаминами" воды, которые также содержат калории. Лучше и полезнее смешать сок с минеральной водой.
"Густой, терпкий сок, такой как гранатовый или виноградный, создает отличную основу для лимонада — в дополнение к потенциальной пользе для здоровья. Смешайте одну часть сока с тремя частями воды, чтобы создать легкую и пузырящуюся смесь", — советуют диетологи.
Лимонно-лаймовая вода
Тем, кто не могут отказаться от любимой газировки с цитрусовым вкусом, предлагается простой рецепт:
В стакан минеральной воды с газом добавить несколько капель сока лимона или лайма и немного подсластителя на основе стевии — всё, полезный, прекрасно утоляющий жажду лимонад готов.
Красное вино
Может быть прекрасным жаждоутоляющим средством.
"Употребление красного вина было связано с некоторыми потенциальными преимуществами для здоровья, такими как улучшение здоровья сердца и снижение риска некоторых видов рака”, — говорит профессор Кеннеди из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. — Есть результаты исследований, подтверждающие, что ресвератрол — антиоксидантное соединение в красном вине, имеет защитный эффект против болезни Альцгеймера и рака. Естественно, если употреблять его в небольшом количестве".
Сок свежих овощей
Овощной сок — это быстрый и низкокалорийный способ получить многие преимущества овощей без клетчатки. Он также содержит гораздо меньше натурального сахара, чем фруктовые соки.
Так что соковыжималка — незаменимый помощник в жару.
Соевое молоко
Соевое молоко обогащено питательными веществами, такими как кальций и витамин D.
Чашка кофе
"Несладкий кофе, черный или с небольшим количеством обезжиренного или нежирного молока, был бы самым здоровым вариантом”, — говорит Кеннеди.
Чайный гриб и ферментированный чай
Чайный гриб — прекрасная альтернатива газировке. Кроме того, в нем много полезных для здоровья свойств.
О них ранее уже рассказывала Pravda.Ru:
10 причин полюбить чайный гриб
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