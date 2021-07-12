Диетолог назвала продукты, от которых нужно отказаться привитым от COVID-19

Диетолог Мария Мухина в интервью изданию Life.ru дала советы по питанию привившимся от COVID-19 россиянам.

Употребление некоторых продуктов может спровоцировать аллергию, пояснила специалист.

Так, после прививки от "ковида" следует исключить из рациона тростниковый сахар, чайный гриб, дрожжи, перец чили, арбузы, ананасы, какао и кофе. Эти продукты могут спровоцировать выработку в организме ненужных антител.

В период вакцинации от COVID-19 полезно употреблять такие продукты, как яйца, рыба и мясо птицы. В этих продуктах содержится большое количество белка, так как именно это вещество является строительным материалом антител.

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