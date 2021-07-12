Врачи рассказали, кому положен медотвод от вакцинации против COVID-19

В России проводится массовая вакцинация населения от COVID-19. Однако гражданам, имеющих определённые проблемы со здоровьем, нельзя делать прививку.

При каких заболеваниях дают медотвод?

Прямыми показаниями к медотводу являются анафилактический шок и отек Квинке в истории болезни человека, пояснила аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

А вот пациентам с ВИЧ-инфекцией прививку делать можно, сообщил глава Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус. Дело в том, что такие люди входят в группу риска, у них COVID-19 может развивать в тяжёлой форме, поэтому им лучше привиться.

Что касается больных онкологическими заболеваниями, то прививаться можно тем пациентам, у которых заболевание находится в стадии ремиссии, отметил главный онколог министерства здравоохранения Андрей Каприн.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что от вакцинации следует воздержаться гражданам, у которых имеется аллергическая реакция на белок.

В случае обострения хронических заболеваний от прививки также можно получить временный медотвод, сообщает сайт Москва 24.

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