В России проводится массовая вакцинация населения от COVID-19. Однако гражданам, имеющих определённые проблемы со здоровьем, нельзя делать прививку.
Прямыми показаниями к медотводу являются анафилактический шок и отек Квинке в истории болезни человека, пояснила аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.
А вот пациентам с ВИЧ-инфекцией прививку делать можно, сообщил глава Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус. Дело в том, что такие люди входят в группу риска, у них COVID-19 может развивать в тяжёлой форме, поэтому им лучше привиться.
Что касается больных онкологическими заболеваниями, то прививаться можно тем пациентам, у которых заболевание находится в стадии ремиссии, отметил главный онколог министерства здравоохранения Андрей Каприн.
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что от вакцинации следует воздержаться гражданам, у которых имеется аллергическая реакция на белок.
В случае обострения хронических заболеваний от прививки также можно получить временный медотвод, сообщает сайт Москва 24.
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