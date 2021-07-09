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Эпидемиолог оценил риск заражения COVID-19 на пляже

Здоровье » Здоровье и профилактика

В жаркую погоду люди устремляются на пляжи. Однако в условиях пандемии нужно помнить о профилактике COVID-19.

Эпидемиолог Эдуард Шунков интервью телеканалу "360" рассказал, как защитить себя от заражения коронавирусной инфекцией во время отдыха за границей, в частности на пляже.

Во-первых, нужно носить защитные маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, но "не доходить до идиотизма". Защитные маски нужно носить только в тех местах, где это требуется.

На пляже риск заражения "ковидом" минимален. Дело в том, что вирус чувствителен к ультрафиолету.

Шунков также напомнил о необходимости  соблюдения всех предписаний местных санитарных служб.

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Можно ли заразиться коронавирусом на пляже? Жить здорово! 25.05.2021
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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