Эпидемиолог оценил риск заражения COVID-19 на пляже

В жаркую погоду люди устремляются на пляжи. Однако в условиях пандемии нужно помнить о профилактике COVID-19.

Эпидемиолог Эдуард Шунков интервью телеканалу "360" рассказал, как защитить себя от заражения коронавирусной инфекцией во время отдыха за границей, в частности на пляже.

Во-первых, нужно носить защитные маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, но "не доходить до идиотизма". Защитные маски нужно носить только в тех местах, где это требуется.

На пляже риск заражения "ковидом" минимален. Дело в том, что вирус чувствителен к ультрафиолету.

Шунков также напомнил о необходимости соблюдения всех предписаний местных санитарных служб.

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