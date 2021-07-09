Новые рекомендации представителей системы здравоохранения озадачили граждан. Сделавшим прививку россиянам советуют воздержаться от занятий любовью.
Замминистр здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер порекомендовал не заниматься сексом в период вакцинации.
"Секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации", — отметил Грайфер на конференции.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснял, что физическая активность при вакцинации допустима, но не следует чрезмерно нагружать себя, когда организм адаптируется к компонентам прививки.
Эта новость позабавила Ксению Собчак.
"В вакцинированной России секса нет", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
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Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.