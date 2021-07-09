Вакцинированным россиянам не рекомендуют заняматься любовью

Новые рекомендации представителей системы здравоохранения озадачили граждан. Сделавшим прививку россиянам советуют воздержаться от занятий любовью.

Замминистр здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер порекомендовал не заниматься сексом в период вакцинации.

"Секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации", — отметил Грайфер на конференции.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснял, что физическая активность при вакцинации допустима, но не следует чрезмерно нагружать себя, когда организм адаптируется к компонентам прививки.

Эта новость позабавила Ксению Собчак.

"В вакцинированной России секса нет", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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