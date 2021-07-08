Врач перечислила заболевания, которые можно подцепить в подъезде

Подъезд может представлять серьёзную опасность для здоровья, заявила врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.

Так, дотронувшись до ручек двери, перил или почтовых ящиков, можно заразиться острой кишечной инфекцией.

Особенно ей подвержены дети, так как они берут грязные руки в рот.

Симптомы острой кишечной инфекции — рвота, повышение температуры, боли в животе, сообщают РИА Новости.

Высок риск подцепить в подъезде туберкулёз. Возбудители заболевания живут в старых домах, рядом с коммуналками.

Также можно заразиться ветряной оспой.

Чтобы не допустить заражения этими заболеваниями, следует чаще мыть руки и не прикасаться грязными руками к лицу.

Управляющие компании должны проводить регулярную дезинфекцию подъездов и лифтов.

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