Подъезд может представлять серьёзную опасность для здоровья, заявила врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.
Так, дотронувшись до ручек двери, перил или почтовых ящиков, можно заразиться острой кишечной инфекцией.
Особенно ей подвержены дети, так как они берут грязные руки в рот.
Симптомы острой кишечной инфекции — рвота, повышение температуры, боли в животе, сообщают РИА Новости.
Высок риск подцепить в подъезде туберкулёз. Возбудители заболевания живут в старых домах, рядом с коммуналками.
Также можно заразиться ветряной оспой.
Чтобы не допустить заражения этими заболеваниями, следует чаще мыть руки и не прикасаться грязными руками к лицу.
Управляющие компании должны проводить регулярную дезинфекцию подъездов и лифтов.
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Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.