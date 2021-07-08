Невролог объяснила, может ли привитый от COVID-19 заразить окружающих

От привитого человека невозможно заразиться COVID-19, заявила в интервью изданию "Новости восточной ленты" врач-невролог Дарья Демихова.

Это связано с тем, что в COVID-вакцинах не содержится живого вируса.

Риск заражения от привитого существует только тогда, когда он заразился "ковидом".

Маски снимать не надо

Привившимся от коронавируса врач рекомендует всё равно носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и не посещать места массового скопления людей.

Дело в том, что иммунитет формируется только спустя три недели с момента введения второго компонента препарата. Кроме того, врачи пока не могут точно сказать, какой уровень антител является защитным. Возможно, что каждого организма он индивидуальный. Также нужно понимать, что вакцинация от COVID-19 не гарантирует стопроцентной защиты от COVID-19. Прививка облегчит течение заболевания в случае заражения.

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