Вирусологи объяснили разницу между российскими и иностранными COVID-вакцинами

Вирусологи рассказали об основных отличиях российских вакцин от COVID-19 от иностранных.

Основное отличие — это технологии. Российские учёные использовали для создания вакцины от COVID-19 проверенные ещё в эпоху СССР технологии, а западные решили воспользоваться менее изученные, но более быстрым способом создания препарата, сообщил в интервью URA. RU директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова, профессор Михаил Щелканов.

Однако несмотря на имеющиеся отличия в технологиях, отечественные и импортные вакцины вызывают похожий иммунный ответ в организме, добавил вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Метод получения вакцины "Спутник V" вирусологический: векторный вирус вводится в организм, заражает клетки и в этих клетках сначала образуется РНК, а потом S-белок, против которого вырабатываются антитела. Иностранные вакцины получены биохимическим путем: сразу создается РНК, вводится в организм и также вызывает в клетках образование S-белка. Биохимическим путем можно синтезировать большое количество этой РНК и 30 грамм ее хватает на миллион человек", — пояснил он.

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