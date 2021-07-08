Как спастись от суперштамма COVID рассказал спец по биологической безопасности

От появления суперштамма COVID не застрахована ни одна страна в мире. Спастись от него можно, если выстроить эффективную систему защиты от уже существующих вариантов вируса.

Так считает Николай Дурманов, дмн эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

"Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и разрабатывать для них новые вакцины — вакцинация сейчас тем, что уже есть", — говорит биолог.

И поясняет:

"Новые мутации появляются, когда есть много заболевших. Процедура же вакцинации прерывает циркуляцию вируса в популяции, мешает природе играть с ним, изобретая новые и совершенствуя старые варианты".

Дурманов напомнил также, что новые мутировавшие формы вируса становятся раз за разом более заразными и, самое главное, успевшие выработаться антитела и имеющиеся вакцины будут действовать против них намного слабей.

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