Эксперт оценил идею создания генетических паспортов

В России хотят ввести генетические паспорта. С их помощью можно будет выявить гены, вызывающие наследственную патологию.

Данную идею в интервью изданию Pravda. Ru прокомментировал профессор, доктор медицинских наук, врач-кардиолог, гериатр Юрий Владимирович Конев.

"Это хорошая инициатива. Введение генетических паспортов положит начало персонализированной медицины, то есть медицины, которая будет направлена на конкретного человека, а не общие рассуждения о здоровья всех людей", — пояснил эксперт.

Чем грозит генетическая паспортизация населения?

Генетический паспорт даст возможность изготавливать таргетные, то есть индивидуальные лекарства. это позволит не просто лечить болезнь, а лечить конкретного пациента от конкретного заболевания.

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