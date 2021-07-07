Жара является испытанием для организма пожилого человека.
О том, как пережить непростой период, в интервью НСН рассказала главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
В первую очередь специалист советует пожилым людям больше времени проводить дом и притенять окна и использовать кондиционер.
"Если есть возможность, проводить время в парке, в тени деревьев рядом с фонтанами, озером или прудом. Это даёт ощущение прохлады", — советует эксперт.
Делами луче заниматься утром или поздно вечером.
Также очень важно соблюдать питьевой режим.
Что касается питания, то в условиях жары полезно употреблять растительную пищу и молочные продукты. От жирных и жареных продуктов лучше отказаться.
"Когда спадает жара, нужно вставать, ходить", — отметила Рунихина.
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