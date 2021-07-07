Врач рассказала, как пережить жару пожилым людям

Жара является испытанием для организма пожилого человека.

О том, как пережить непростой период, в интервью НСН рассказала главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

В первую очередь специалист советует пожилым людям больше времени проводить дом и притенять окна и использовать кондиционер.

"Если есть возможность, проводить время в парке, в тени деревьев рядом с фонтанами, озером или прудом. Это даёт ощущение прохлады", — советует эксперт.

Делами луче заниматься утром или поздно вечером.

Также очень важно соблюдать питьевой режим.

Что касается питания, то в условиях жары полезно употреблять растительную пищу и молочные продукты. От жирных и жареных продуктов лучше отказаться.

"Когда спадает жара, нужно вставать, ходить", — отметила Рунихина.

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